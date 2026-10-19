Алексей Муратов. Захват французскими военными танкера DF Peak в Индийском океане и молчаливый, на первый взгляд, ответ Москвы.
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Надеюсь, Россия получила сполна за свою нефть еще в процессе наливания ее в танкер, в Усть-Луге. В этом случае, париться должен Бенин, это ведь его флаг обидели. А также прохиндеи приблатненные, которые ну не хотят вставать под Российский флаг, поскольку ищут дополнительную выгоду в виде неуплаченных налогов в российский бюджет. Что ж, это их выбор.
ТАВКР на патруль, вот и - применение
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