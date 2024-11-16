Александр Рябоконь просит городскую прокуратуру оценить действия Кашпировского

Депутат подозревает «народного целителя» в нарушении законодательства Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и сопредседатель Народного фронта в Северной столице Александр Рябоконь просит прокуратуру проверить законность деятельности Анатолия Кашпировского.
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