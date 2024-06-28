Поздравление Председателя СК России выпускникам кадетских корпусов и профильных кадетских классов

Уважаемые выпускники кадетских корпусов и профильных кадетских классов Следственного комитета России, дорогие товарищи! В эти дни в торжественной обстановке вы получаете аттестаты о среднем общем образовании и вступаете на большую дорогу взрослой жизни.
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