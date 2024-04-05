РСПП хочет защитить бизнес от национализации из-за недобросовестных чиновников

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу внести правки в антикоррупционное законодательство с целью защиты бизнеса от национализации имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам.
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