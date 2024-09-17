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Губернатор Авдеев пообещал восстановить усадьбу Храповицкого за 5 лет

Губернатор Авдеев пообещал восстановить усадьбу Храповицкого за 5 лет

Для реставрации памятника архитектуры усадьбу Храповицкого передадут в областную собственность.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Судогодском районе и сделал неожиданное заявление.

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