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"Уровень максимальный": новая "стихийная угроза" уже настигла Приморье

"Уровень максимальный": новая "стихийная угроза" уже настигла Приморье

Многих приморцев предупредили о новой стихийной угрозе, которая уже настигла край. Так, сейчас на большинстве реках региона отмечается серьезное прохождение дождевого паводка, а на водоемах восточного побережья ситуация достигла критических отметок.

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