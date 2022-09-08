"Уровень максимальный": новая "стихийная угроза" уже настигла Приморье

Многих приморцев предупредили о новой стихийной угрозе, которая уже настигла край. Так, сейчас на большинстве реках региона отмечается серьезное прохождение дождевого паводка, а на водоемах восточного побережья ситуация достигла критических отметок.
Многих приморцев предупредили о новой стихийной угрозе, которая уже настигла край. Так, сейчас на большинстве реках региона отмечается серьезное прохождение дождевого паводка, а на водоемах восточного побережья ситуация достигла критических отметок.
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