В ГД призвали включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях

Депутат ГД Дмитрий Гусев предложил включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях. Парламентарий выразил мнение, что эти специалисты могут сыграть важную роль в решении общественных проблем и укреплении социальных связей.
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