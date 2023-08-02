Юрий Кот В Узбекистане местная жительница назвала русскую туристку нацистской за то, что та не знала узбекский.
Узбекские русофобы обвиняют русских в нацизме
Комментарии
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Татьяна Юдаева
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1 час.
Иван Иванов
Вы здесь не нужны ваши рожи опротивели вы просто дикие халявщики чурки немытые,ещё рот свой открываете.Сидите в своих кишлаках и не лезьте к нам.
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1 час.
Русский Империалист
Статья чётко доказывает о немедленной депортации всех южных гастеров, не являющихся русскими и всех их родственников, лишение российского гражданства новых "россиян" из южных гастеров.
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1 час.
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