Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

Как следует из доклада Госдепа США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, Штаты готовы отказаться от ранее принятых контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия решит вернуться к своим обязательствам в рамках данного соглашения.