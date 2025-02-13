Что делать, если вы нашли бездомную кошку или собаку: куда обращаться в Новосибирске

Проблема безнадзорных животных для российских регионов не нова, и Сибирь не исключение. В конце января этого года стая разъяренных бродячих псов набросилась на женщину вблизи мусорного полигона «Левобережный» под Новосибирском.
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