❌В Омске запретят левый поворот с 14-й Северной на Герцена (со стороны Осовиахимовской). В мэрии это решение объяснили необходимостью снижения риска аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности.
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❌В Омске запретят левый поворот с 14-й Северной на Герцена (со стороны Осовиахимовской). В мэрии это решение объяснили необходимостью снижения риска аварийных ситуаций и увеличения пропускной способности.