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Роскачество: включение 3G может решить проблему плохого интернета на телефоне

Роскачество: включение 3G может решить проблему плохого интернета на телефоне

Нестабильный мобильный интернет – проблема, с которой сталкивался каждый пользователь смартфона. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о наиболее распространенных причинах исчезновения мобильного интернета и предложили возможные способы устранения неполадок.

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