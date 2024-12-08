Роскачество: включение 3G может решить проблему плохого интернета на телефоне

Нестабильный мобильный интернет – проблема, с которой сталкивался каждый пользователь смартфона. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о наиболее распространенных причинах исчезновения мобильного интернета и предложили возможные способы устранения неполадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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