Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, однако входить нужно было только перед самым перспективным падением пары вниз.
Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, однако входить нужно было только перед самым перспективным падением пары вниз.
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