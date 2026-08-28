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Тульские новости

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В Тульской области разъяснили влияние низших классов бензина на авто

В Тульской области разъяснили влияние низших классов бензина на авто

28 августа профессор кафедры транспортно-технологических машин и процессов Политехнического института ТулГУ Роман Хмелев в беседе с корреспондентом разъяснил, что стоит за разрешением на продажу топлива низших экологических классов и как это отразится на владельцах автомобилей.

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