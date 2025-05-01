В Госдуме призвали повысить зарплаты молодым учителям

Молодые учителя получают слишком низкую заработную плату, на которую невозможно содержать семью. Об этом рассказала телеканалу RT депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии