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В Госдуме призвали повысить зарплаты молодым учителям

Молодые учителя получают слишком низкую заработную плату, на которую невозможно содержать семью. Об этом рассказала телеканалу RT  депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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