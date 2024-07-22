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Закон, порядок, государство

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Полицейские Пригородного района Северной Осетии оперативно оказывают госуслуги участникам СВО по линии миграции

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания налажено тесное взаимодействие с местным филиалом Фонда «Защитники Отечества» по предоставлению госуслуг.

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