Steak Lovers
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Steak Lovers

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Аграрная уловка для крепкой рассады помидоров: подкармливаем рассаду чаем

Аграрная уловка для крепкой рассады помидоров: подкармливаем рассаду чаем

Перед пересадкой помидоры требуют не только ухода, но и правильной подготовки. Использование органических пакетов с зоогумусом помогает корневой системе прижиться, а сама рассада дольше получает питание без дополнительных удобрений.

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