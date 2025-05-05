Аграрная уловка для крепкой рассады помидоров: подкармливаем рассаду чаем

Перед пересадкой помидоры требуют не только ухода, но и правильной подготовки. Использование органических пакетов с зоогумусом помогает корневой системе прижиться, а сама рассада дольше получает питание без дополнительных удобрений.
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