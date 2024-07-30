В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян

Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, он считает, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС, сообщает РИА Новости со сслкой на газету Financial Times.