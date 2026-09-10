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Представлены промежуточные результаты исследований у подростков с ожирением

Представлены промежуточные результаты исследований у подростков с ожирением

Стали известны предварительные итоги клинических исследований, направленных на терапию ожирения у подростков в возрасте 12–17 лет.

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