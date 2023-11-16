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Минобороны: Сегодня ночью над Брянской областью и Крымом перехвачены пять украинских беспилотников

Минобороны: Сегодня ночью над Брянской областью и Крымом перехвачены пять украинских беспилотников

Киевский режим не оставляет попыток нанесения ударов по объектам в глубине территории России. Благодаря отличной работе наших зенитчиков террористические атаки врага с использование дронов удается предотвратить без последствий для жителей и инфраструктуры на земле.

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