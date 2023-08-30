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Дазаев: «Шлеменко будет рассматривать бой с Хамитовым как проходной»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался о возможном поединке россиянина Александра Шлеменко против соотечественника Куата Хамитова.

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