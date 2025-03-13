Врач развеял миф о боли в коленях

Боль в коленях нельзя игнорировать, поскольку она может быть симптомом хронического заболевания. Об этом предупредил врач-терапевт, специалист общественного здравоохранения Александр ван Туллекен в эфире утреннего шоу телеканала «Би-би-си», пишет Daily Mirror.