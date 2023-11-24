ВС РФ неожиданно для ВСУ завершают окружение Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: на Авдеевском участке ВС РФ продолжают наступать в районе Степного, есть успехи.