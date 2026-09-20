Как уйти на ипотечные каникулы: подробный гид для заёмщика

Ипотека — это финансовый марафон на десятилетия, и на любой длинной дистанции могут случиться препятствия: потеря работы, болезнь, рождение ребёнка, падение дохода.
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