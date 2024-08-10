Украина пыталась вовлечь Белоруссию в конфликт, атаковав страну дронами

Украинская сторона, атаковав Белоруссию беспилотниками, пыталась вовлечь страну в конфликт. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
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