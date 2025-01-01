Чем заняться в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде 2–8 января: неделя со «Снобом»

Увидеть «Щелкунчика» на льду и в формате песочной анимации, сходить в театр на Ремарка или Булгакова и послушать рождественский концерт с хитами из культовых фильмов — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
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