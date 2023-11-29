Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

Do Rzeczy: бандеровский инстинкт — поляков возмутили украинские перевозчики, выкрикивавшие «Смерть ляхам!»

Украинцам слава», «Слава Украине», «Героям слава», «Смерть ляхам» — такие лозунги на погранпереходе в Корчовой прокричали украинские перевозчики, возмущённые протестом своих польских коллег, сообщает Do Rzeczy.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Они вам покажут ещё бандеровскую-мать...
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8 час.
лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровцы ОДИНАКОВО НЕНАВИДЯТ что русских, что украинцев, что поляков. ПОСКОЛЬКУ  жЫдо-бандэрье  не украинцы и вообще не славяне.
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8 час.

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