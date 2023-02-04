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Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу, 4 февраля, предоставил информацию о том, что на территории региона был бессрочно продлен высокий уровень террористической опасности.

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