В Тюменской области увеличилось количество миллионеров

В Тюменской области количество миллионеров продолжает расти. Согласно данным Управления налоговой службы, предоставленным журналистам, за последние пять лет число налогоплательщиков с доходами свыше 100 миллионов рублей значительно увеличилось.
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