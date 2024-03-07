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Зачем я замораживаю яйца

После покупки я всегда беру десяток яиц и просто разливаю их по формочкам для льда. Для чего я это делаю? Во-первых, это очень удобно: у меня в морозилке всегда есть яйца и их можно использовать для приготовления любых блюд, также, как и свежие.

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