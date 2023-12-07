Да кто такая эта Алла? Продавщица на Кипре получила выговор за обслуживание Пугачевой

Сейчас Алла Борисовна находится на Кипре. Никто пока не может понять, насколько временным окажется это явление или звезда решит осесть там навсегда, однако, теперь проживающие на Кипре русскоязычные теперь частенько видят Примадонну в местных заведениях.
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