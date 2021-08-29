Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности по Республике Крым на 30 августа - 2 сентября

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 августа - 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 августа - 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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