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Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности по Республике Крым на 30 августа - 2 сентября

Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности по Республике Крым на 30 августа - 2 сентября

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 августа - 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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