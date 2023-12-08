Транспортных полицейских обеспечат региональными мерами поддержки

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рекомендовал расширить список силовиков, получающих региональные меры поддержки, и включить в него транспортную полицию.
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