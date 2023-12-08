Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

246 подписчиков

Транспортных полицейских обеспечат региональными мерами поддержки

Транспортных полицейских обеспечат региональными мерами поддержки

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рекомендовал расширить список силовиков, получающих региональные меры поддержки, и включить в него транспортную полицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх