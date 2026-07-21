Владимиров: пожар в хуторе Вязники на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидирован

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ликвидации пожара, возникшего на территории региона утром в воскресенье, 19 июля, после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).
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