Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Владимиров: пожар в хуторе Вязники на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидирован

Владимиров: пожар в хуторе Вязники на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидирован

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ликвидации пожара, возникшего на территории региона утром в воскресенье, 19 июля, после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).

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