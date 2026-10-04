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Военные расходы Украины оказались выше всех доходов страны

Расходы Украины на военные нужды, предусмотренные проектом бюджета на 2027 год, превышают объем всех ожидаемых доходов страны более чем на 30%.

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