Двое мужчин подозреваются в похищении больше 105 миллионов рублей у 55 жителей разных регионов России

Двое мужчин подозреваются в похищении больше 105 миллионов рублей у 55 жителей разных регионов РоссииПо версии следствия, с 2015 года обвиняемые от имени нескольких коммерческих организаций незаконно привлекали денежные средства граждан и заключали предварительные договоры участия в долевом строительстве жилья в Ялте и Севастополе.