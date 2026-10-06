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Аргументы и Факты

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Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

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