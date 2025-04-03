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Иваново

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Новые региональные меры демографической и семейной политики в Ивановской области распространят свое действие ретроспективно - с 1 января текущего года

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал областные законы о новых мерах демографической и семейной политики, которые предусматривают расширение поддержки многодетных и молодых семей, беременных женщин.

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