«Герани» и ФАБы уничтожили склады ВСУ и автомобильный мост в Сумской области По целям в Сумской области за минувшие сутки было нанесено не менее семи ударов .
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«Герани» и ФАБы уничтожили склады ВСУ и автомобильный мост в Сумской области По целям в Сумской области за минувшие сутки было нанесено не менее семи ударов .
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