Интернет – в каждый дом: хутора и посёлки в Ростовской области получают качественную связь

МегаФон установил в малых населённых пунктах новое телеком-оборудование стандарта LTЕ.Жители нескольких небольших населённых пунктов Ростовской области получили возможность пользоваться качественной мобильной связью и выходить в сеть с помощью интернета от МегаФона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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