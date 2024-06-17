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Министр обороны Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Министр обороны Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Центр управления Сухопутных войск России посетил министр обороны Андрей Белоусов. Он заслушал доклады о подготовке офицеров, поставках вооружений и ситуации в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

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