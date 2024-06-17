Министр обороны Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск

Центр управления Сухопутных войск России посетил министр обороны Андрей Белоусов. Он заслушал доклады о подготовке офицеров, поставках вооружений и ситуации в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии