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В Кремле ответили на вопрос о приглашении глав недружественных стран на парад Победы

Руководители недружественных стран не будут приглашены на пара в честь 80-летия Победы. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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