Страна и люди
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Страна и люди

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Разведчики уничтожили пост ВСУ в зоне спецоперации из ПТРК «Фагот»

Разведчики уничтожили пост ВСУ в зоне спецоперации из ПТРК «Фагот»

https://tvzvezda.ru/news/20231228430-F4N5o.html?utm_referrer. группировки войск «Запад» с помощью «кочующего» противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожили замаскированный разведывательно-наблюдательный пост ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

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