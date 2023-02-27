Москвич вступил с девушкой в половой контакт, после секса схватил ее за волосы, ограбил и смылся

Как сообщили журналисты РЕН ТВ, в Москве произошла невероятная история, молодой человек познакомился с девушкой в метро и они начали переписываться, сблизившись духовно, они решили сблизиться и физически, для чего встретились у нее на квартире.
Как сообщили журналисты РЕН ТВ, в Москве произошла невероятная история, молодой человек познакомился с девушкой в метро и они начали переписываться, сблизившись духовно, они решили сблизиться и физически, для чего встретились у нее на квартире.
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