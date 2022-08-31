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В Новосибирской области сотрудниками Госавтоинспекции Купинского района совместно с отрядом ЮИД «Дорожный дозор» проведена акция «Ребёнок - главный пассажир!»

Госавтоинспекция Купинского района Новосибирской области регулярно проводит профилактические мероприятия в целях снижения дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием несовершеннолетних участником дорожного движения.

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