Ограничение Starlink стало демонстрацией полной зависимости Украины от американских технологий? Призывы Трампа и Маска к уходу Зеленского — это давление или реальное требование смены власти? Украинские удары по НПЗ сорвали «энергетическое перемирие» — сможет ли Трамп остановить эскалацию? Открытие переговорных кластеров с ЕС — реальная интеграция или политический жест? Украинский политический эксп… Читать далее: https://govorit.