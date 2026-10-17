Ограничение Starlink стало демонстрацией полной зависимости Украины от американских технологий? Призывы Трампа и Маска к уходу Зеленского — это давление или реальное требование смены власти? Украинские удары по НПЗ сорвали «энергетическое перемирие» — сможет ли Трамп остановить эскалацию? Открытие переговорных кластеров с ЕС — реальная интеграция или политический жест? Украинский политический эксп… Читать далее: https://govorit.
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