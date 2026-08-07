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Страны ЕС требуют от Турции доказательств, что поставляемый им газ не российский

Страны ЕС требуют от Турции доказательств, что поставляемый им газ не российский Страны Евросоюза начали требовать от Турции доказательств, что поставляемый им.

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