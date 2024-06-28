Для кровавого шутера Trepang2 с рейтингом 93% анонсировали дополнение Bladekisser — пе...

Для кровавого шутера Trepang2 с рейтингом 93% анонсировали дополнение Bladekisser — первый трейлерКомпания-издатель Team17 и студия-разработчик Trepang Studios анонсировали дополнение Bladekisser для кровавого шутера Trepang2.
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