Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин подписал новый закон, который уточняет правила предоставления жилья военнослужащим-контрактникам, часть службы которых проходила под иностранным гражданством.
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