Здание начальной школы посёлка Жирекен могут закрыть

В поселке Жирекен разгорелся конфликт вокруг возможного закрытия здания №25 местной школы. Родители учеников начальных классов и жители поселка обратились в органы власти с просьбой сохранить учебное заведение, опасаясь, что перевод детей в другое здание ухудшит условия обучения и повлияет на психологическое состояние учеников.