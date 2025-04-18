Здание начальной школы посёлка Жирекен могут закрыть

В поселке Жирекен разгорелся конфликт вокруг возможного закрытия здания №25 местной школы. Родители учеников начальных классов и жители поселка обратились в органы власти с просьбой сохранить учебное заведение, опасаясь, что перевод детей в другое здание ухудшит условия обучения и повлияет на психологическое состояние учеников.
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